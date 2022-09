Uomini e Donne spoiler puntata 23 settembre: ritorno di fiamma tra Ida e Alessandro? (Di venerdì 23 settembre 2022) La puntata di venerdì 23 settembre di Uomini e Donne sarà incentrata principalmente sugli esponenti del trono over. Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Ida Platano. La donna ha ripreso a frequentare un suo ex, ovvero Alessandro Vicinanza. Gemma Galgani, dal canto suo, conoscerà meglio il nuovo cavaliere con il quale sta uscendo, L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 settembre 2022) Ladi venerdì 23disarà incentrata principalmente sugli esponenti del trono over. Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Ida Platano. La donna ha ripreso a frequentare un suo ex, ovveroVicinanza. Gemma Galgani, dal canto suo, conoscerà meglio il nuovo cavaliere con il quale sta uscendo, L'articolo proviene da KontroKultura.

