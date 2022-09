Tornano i ragazzi dei Friday for Future e vogliono subito l'agenda per il clima (Di venerdì 23 settembre 2022) - Riprendono i venerdì di protesta lanciati dall'attivista svedese Greta Thunberg, che vedono milioni di giovani scendere in piazza per protestare contro il surriscaldamento del pianeta. Decine di ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 23 settembre 2022) - Riprendono i venerdì di protesta lanciati dall'attivista svedese Greta Thunberg, che vedono milioni di giovani scendere in piazza per protestare contro il surriscaldamento del pianeta. Decine di ...

DaitarnTR3 : Tornano i ragazzi a manifestare per i cambiamenti climatici ????, pur di non andare a scuola se le inventano tutte...… - rep_napoli : Napoli, Fridays For Future, i ragazzi tornano in piazza: 'Ambiente assente dalla campagna elettorale' [di Paolo Pop… - N_inthemood : Questo me lo salvo per ogni volta che i blonks tornano a rompere i coglioni ai ragazzi - rep_napoli : Napoli, Fridays For Future, i ragazzi tornano in piazza: 'Ambiente assente dalla campagna elettorale' [di Paolo Pop… - rep_napoli : Napoli, Fridays For Future, i ragazzi tornano in piazza: 'Ambiente assente dalla campagna elettorale' [di Paolo Pop… -