Revisione scaduta, stop alle navette che portano all'ospedale Cisanello - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 23 settembre 2022) La polizia municipale ha fermato tre dei quattro mezzi. Il servizio è comunque ripreso con un mezzo ... Leggi su lanazione (Di venerdì 23 settembre 2022) La polizia municipale ha fermato tre dei quattro mezzi. Il servizio è comunque ripreso con un mezzo ...

Nazione_Pisa : Revisione scaduta, stop alle navette che portano all'ospedale Cisanello - qn_lanazione : La polizia municipale ha fermato tre dei quattro mezzi in servizio a Pisa - PLrivieradipon : ??? Sei in regola con la revisione? Da inizio anno la Polizia Locale di Loano ha sanzionato 576 persone che conduce… - whoislancio : Non io il fortunello a cui è stata lasciata la macchina con la revisione scaduta e che si è appena preso una multa da 200€ ?? - lollaallol : Il mio mercoledì inizia con camion dell'immondizia piazzato dietro la macchina alle h.6.45 e io ferma lí 10 min ad… -