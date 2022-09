Paolo Cannavaro | «Io e Fabio affiatati Siamo in una full immersion pazzesca»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 23 settembre 2022), che sarà il vice del fratelloal Benevento, ha parlato a Otto Channel soffermandosi sulla nuova avventura L’AVVENTURA – «Per adessoin una, c’è un’ottima cultura del lavoro in questo ambiente. Non ci resta che continuare a lavorare come abbiamo sempre fatto, in maniera decisa. Sono già stato quattro anni coned è stata un’ottima scuola, non so quale sarà il mio futuro ed essendo il fratello so di dover lavorare di più e non di meno.una coppia molto affiatata, civissuti poco perché il calcio ci ha divisi ma ora ci ha riuniti, dentro di noi c’è sempre il desiderio di stare insieme». L'articolo proviene da Calcio News 24.