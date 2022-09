Milan, tegola tra i pali: infortunio per Maignan (Di venerdì 23 settembre 2022) Come ben sappiamo la pausa nazionali nasconde delle insidie e dei pericoli per i club. A farne le spese è il Milan che deve fare i conti con l’infortunio di Mike Maignan, uscito all’intervallo della sfida di ieri di Nations League tra Francia e Austria per un problema al polpaccio sinistro. Se la diagnosi di 2-3 settimane verrà confermata rischia di saltare partite importanti. Milan, infortunio di Maignan: una sicurezza per i rossoneri Dopo i primi esami effettuati dal ritiro della nazionale francese, lo stop di Mike Maignan dovrebbe essere di circa 2-3 settimane per una lesione al polpaccio sinistro. Se lo stop verrà confermato anche dallo staff medico rossonero, Maignan dovrebbe saltare le partite di campionato e coppa. Rischierebbe dunque di non ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 23 settembre 2022) Come ben sappiamo la pausa nazionali nasconde delle insidie e dei pericoli per i club. A farne le spese è ilche deve fare i conti con l’di Mike, uscito all’intervallo della sfida di ieri di Nations League tra Francia e Austria per un problema al polpaccio sinistro. Se la diagnosi di 2-3 settimane verrà confermata rischia di saltare partite importanti.di: una sicurezza per i rossoneri Dopo i primi esami effettuati dal ritiro della nazionale francese, lo stop di Mikedovrebbe essere di circa 2-3 settimane per una lesione al polpaccio sinistro. Se lo stop verrà confermato anche dallo staff medico rossonero,dovrebbe saltare le partite di campionato e coppa. Rischierebbe dunque di non ...

Calciochannel1 : Possibile stop di un mese per #Maignan, i rossoneri dovranno fare a meno di lui per un po’. Tegola anche per i… - serieAnews_com : #Milan, tegola per #Pioli e #Maldini: un mese di stop per #Maignan Le ultime ?? - Pall_Gonfiato : L'infortunio di #Maignan preoccupa il #Milan. I rossoneri pensano a un sostituto ?????? - 11contro11 : #Milan, tegola tra i pali: infortunio per Maignan #Fantacalcio #SerieA #11contro11 - sportli26181512 : Milan, il problema di Maignan è più serio del previsto: possibile il ritorno di Tatarusanu in lista Champions: Una… -