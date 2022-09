Marsiglia e Nizza, sanzioni Uefa: giocheranno a porte chiuse la prossima partita europea (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella giornata di oggi è stato deciso che Marsiglia e Nizza giocheranno a porte chiuse nella prossima partita casalinga di competizioni Uefa. Causa di questa sanzione sono gli atteggiamenti e tensioni verificati nel match di Champions League tra Marsiglia e Francoforte del 13 settembre e gli scontri violenti, con un ferito grave, prima della partita tra Nizza e Colonia di Conference League dell’8 settembre. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella giornata di oggi è stato deciso chenellacasalinga di competizioni. Causa di questa sanzione sono gli atteggiamenti e tensioni verificati nel match di Champions League trae Francoforte del 13 settembre e gli scontri violenti, con un ferito grave, prima dellatrae Colonia di Conference League dell’8 settembre. SportFace.

