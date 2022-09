Incredibile come ti migliora la vita un semplice tappo di sughero! Lo hai mai usato così? (Di venerdì 23 settembre 2022) Con un semplice tappo di sughero possiamo davvero migliorarci la vita: ecco un utilizzo alternativo a cui non avevi ancora pensato. Quante volte ci sarà capitato di gettare i tappi di sughero dopo aver aperto vino o spumanti. Molti non sanno che invece possono avere nuova vita. Oltre ai lavoretti di riciclo creativo sono anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 23 settembre 2022) Con undi sughero possiamo davverorci la: ecco un utilizzo alternativo a cui non avevi ancora pensato. Quante volte ci sarà capitato di gettare i tappi di sughero dopo aver aperto vino o spumanti. Molti non sanno che invece possono avere nuova. Oltre ai lavoretti di riciclo creativo sono anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

raffaellapaita : “È incredibile come in #Liguria il PD si sia trasformato in un partito populista al pari del M5S, contro le… - OfficialASRoma : 'I romanisti sono straordinari. Amo il fatto che è come se fossimo una grande famiglia' ???? ?????? 2.046 km di auto p… - StefanoGuerrera : comunque è incredibile come Kate Middleton risulti impeccabile praticamente in ogni occasione - Alessia15346593 : RT @OneArtist5: È incredibile come #sangiovanni ce la stia facendo anche fuori dall’Italia ma i principali magazine o testate di musica ita… - Chiaserotti : RT @GuidoCrosetto: @PiazzapulitaLA7 Incredibile!!! Ha rifiutato la Santa Inquisizione?? Ha rifiutato un processo sommario con prove false e… -