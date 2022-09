Il Napoli: «Abbiamo chiesto all’Ajax biglietti in formato elettronico ma ci hanno detto che non è possibile» (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Napoli ha diffuso sul proprio sito web una lunga nota per spiegare ai tifosi come acquistare i biglietti del settore ospiti della Johan Cruijff Arena per la sfida all’Ajax, prevista il 4 ottobre (martedì) alle 21:oo locali. Dalle 15 di oggi si potrà prenotare un voucher compilando un modulo online, che andrà stampato e presentato ai botteghini dello stadio Maradona mercoledì o giovedì per essere sostituito col titolo d’accesso valido. Il Napoli avrebbe preferito la digitalizzazione della procedura, ma da Amsterdam l’Ajax ha fatto sapere che non è possibile. Per la gara Ajax vs Napoli, valida per la fase group stage della UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21:00 (ora locale), come da prassi condivisa e concordata con la Questura, la SSC ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilha diffuso sul proprio sito web una lunga nota per spiegare ai tifosi come acquistare idel settore ospiti della Johan Cruijff Arena per la sfida, prevista il 4 ottobre (martedì) alle 21:oo locali. Dalle 15 di oggi si potrà prenotare un voucher compilando un modulo online, che andrà stampato e presentato ai botteghini dello stadio Maradona mercoledì o giovedì per essere sostituito col titolo d’accesso valido. Ilavrebbe preferito la digitalizzazione della procedura, ma da Amsterdam l’Ajax ha fatto sapere che non è. Per la gara Ajax vs, valida per la fase group stage della UEFA Champions League, in programma il giorno martedì 4 ottobre 2022 alle ore 21:00 (ora locale), come da prassi condivisa e concordata con la Questura, la SSC ...

