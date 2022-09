Globe Theatre di Roma, la Procura indaga per crollo colposo e lesioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Il crollo di una scala all’interno del Globe Theatre di Roma ha indotto la Procura capitolina, nella persona del Procuratore aggiunto Giovanni Conzo, ad aprire un’indagine per accertare le eventuali responsabilità ipotizzando i reati di crollo colposo e lesioni. Sì, perché sono 11 i ragazzi che ieri a seguito dell’incidente sono stati ricoverati a causa delle ferite riportate. Come stanno i feriti Per fortuna sei giovani sono stati dimessi e gli altri sembra saranno mandati a casa presto. Mentre l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ha diramato un bollettino sulle condizioni di salute dei ragazzi coinvolti. “Una ragazza è stata sottoposta a intervento chirurgico che è andato bene e ora è vigile e orientata. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) Ildi una scala all’interno deldiha indotto lacapitolina, nella persona deltore aggiunto Giovanni Conzo, ad aprire un’indagine per accertare le eventuali responsabilità ipotizzando i reati di. Sì, perché sono 11 i ragazzi che ieri a seguito dell’incidente sono stati ricoverati a causa delle ferite riportate. Come stanno i feriti Per fortuna sei giovani sono stati dimessi e gli altri sembra saranno mandati a casa presto. Mentre l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ha diramato un bollettino sulle condizioni di salute dei ragazzi coinvolti. “Una ragazza è stata sottoposta a intervento chirurgico che è andato bene e ora è vigile e orientata. ...

