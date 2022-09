Ultim’ora, sorpresa Ranocchia: il triste annuncio dopo l’infortunio! (Di giovedì 22 settembre 2022) Nelle ultime ore aveva colpito la decisione da parte di Andrea Ranocchia e il Monza di rescindere il contratto che legava le due parti. Da pochi minuti, però, è arrivata una decisione ancora più sorprendente: Andrea Ranocchia ha annunciato l’addio al calcio attraverso i propri canali social. Ranocchia-ritiro-calcio In pochi giorni, dunque, l’ormai ex difensore è passato da essere tesserato con la neopromossa Monza al ritiro dal calcio giocato. Sulla decisione ha gravato anche l’infortunio che lo stava tenendo ai box e che probabilmente è stato alla base anche della rescissione con il club di Berlusconi. Ranocchia si lascia alle spalle una carriera da bandiera dell’Inter, con la quale ha collezionato 226 presenze condite da 14 gol e 5 assist. Un esempio di correttezza e sportività, dentro e fuori dal ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 22 settembre 2022) Nelle ultime ore aveva colpito la decisione da parte di Andreae il Monza di rescindere il contratto che legava le due parti. Da pochi minuti, però, è arrivata una decisione ancora più sorprendente: Andreaha annunciato l’addio al calcio attraverso i propri canali social.-ritiro-calcio In pochi giorni, dunque, l’ormai ex difensore è passato da essere tesserato con la neopromossa Monza al ritiro dal calcio giocato. Sulla decisione ha gravato anche l’infortunio che lo stava tenendo ai box e che probabilmente è stato alla base anche della rescissione con il club di Berlusconi.si lascia alle spalle una carriera da bandiera dell’Inter, con la quale ha collezionato 226 presenze condite da 14 gol e 5 assist. Un esempio di correttezza e sportività, dentro e fuori dal ...

