“Tutto mi sembra in pericolo” | Kasia Smutniak difende il diritto all’aborto e sostiene Emma Bonino

«Negli ultimi anni, mesi, giorni ho visto con i miei occhi quanto è facile perdere quei diritti che fino a poco fa davo per acquisiti. La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare del mio corpo, la possibilità di sognare il futuro migliore per i miei figli. Tutto mi sembra in pericolo». Inizia così il lungo post pubblicato sul proprio profilo Instagram dall'attrice di origine polacca Kasia Smutniak. Subito passa in rassegna gli eventi che le danno questa impressione, come le leggi che hanno portato a una stretta sul diritto all'aborto sia in Polonia, nel 202o, e negli Stati Uniti a giugno, di quest'anno, quando la Corte suprema statunitense ha abolito la storica sentenza Roe v. Wade con cui nel 1973 la stessa Corte aveva legalizzato l'aborto negli ...

