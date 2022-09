Selvaggia Roma ha perso la figlia: 'Il suo cuore non batteva più' (Di giovedì 22 settembre 2022) Selvaggia Roma ha comunicato una tragica notizia . Con un messaggio su Instagram l' influencer ha fatto sapere di aver perso la bambina che aspettava con il compagno Luca Teti : 'È una notizia che non ... Leggi su leggo (Di giovedì 22 settembre 2022)ha comunicato una tragica notizia . Con un messaggio su Instagram l' influencer ha fatto sapere di averla bambina che aspettava con il compagno Luca Teti : 'È una notizia che non ...

matteosalvinimi : Insulti a Laura #Pausini che “osa” non cantare Bella Ciao in tivù. Insulti a Selvaggia Roma che “osa” difendere il… - fraversion : ma onestamente, chi se ne frega di ciò che pensa Selvaggia Roma delle adozioni alle coppie gay. Smettetela piuttos… - trash_italiano : Selvaggia Roma sulle adozioni gay - infoitcultura : “Il cuore non batteva più”, Selvaggia Roma ha perso la bambina che aspettava - ParliamoDiNews : “Il suo cuore ha smesso di battere”: Selvaggia Roma perde la bimba che aveva in grembo #22Settembre #GossipeTv -