“Saluto fascista di Romano La Russa conferma sua inadeguatezza | revocare l’incarico di assessore” | la richiesta in Consiglio regionale

(Di giovedì 22 settembre 2022)all’La. Lo chiede il consiglieredel gruppo misto (ed ex 5 stelle) Luigi Piccirillo, componente della Commissione antimafia, attraverso un’interrogazione a risposta scritta al presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.alla Sicurezza – in quota Fratelli d’Italia – dal 29 agosto scorso, La(fratello minore del senatore Ignazio) è il protagonista del video, pubblicato da ilfattoquotidiano.it, dove si vede fare, insieme agli altri presenti, ilal funerale del militante di estrema destra Alberto Stabilini con tanto di risposta alla “chiamata del presente”. Un fatto che, per il consigliere Piccirillo, ...

sbonaccini : Non c’è rischio di fascismo. Ma il saluto di La Russa e’ fascista. Chi lo nega mente sapendo di mentire. E dovrebbe solo vergognarsi. - repubblica : Romano La Russa, l'assessore lombardo (fratello di Ignazio) fa il saluto fascista al funerale di un militante di es… - petergomezblog : Il saluto fascista dell’assessore Romano La Russa? Fdi lo spiega così: “Invitava i presenti ad astenersi dal farlo”… - Ras_Jahomo : RT @ilruttosovrano: Non ci si può distrarre un attimo che spunta qualcuno di Fratelli d'Italia a fare il saluto fascista ai funerali, ma an… - Giusepp76139632 : RT @Misurelli77: Il saluto fascista dell’assessore Romano La Russa? Fdi lo spiega così: 'Invitava i presenti ad astenersi dal farlo'. Prati… -

"Chi vuol confondere il rito con ilè ignorante, nel senso che ignora una tradizione militare che vige da secoli", ha detto Romano La Russa. "Non è stato commesso alcun atto illecito -...Coordinata dalla Digos della questura di Milano, dovrà verificare in modo ufficiale che l'assessore alla Sicurezza della Regione Lombardia abbia effettivamente eseguito il. In una ...(Adnkronos) – La procura di Milano ha aperto un fascicolo esplorativo, senza ipotesi di reato e senza indagati (modello 45), sul presunto saluto romano dell’assessore lombardo Romano La Russa al funer ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...