"Putin minaccia perché è in difficoltà. Anche Cina e India vogliono la pace" (Di giovedì 22 settembre 2022) Il deputato azzurro: "Il presidente russo mostra i muscoli per non uscire da sconfitto, ma dovrebbe usare diplomazia e buon senso" Leggi su ilgiornale (Di giovedì 22 settembre 2022) Il deputato azzurro: "Il presidente russo mostra i muscoli per non uscire da sconfitto, ma dovrebbe usare diplomazia e buon senso"

riotta : Minaccia nucleare di Putin è stata brandita già invadendo #Ucraina non è una novità. Chi ha blandito il dittatore r… - marcodimaio : Il discorso di #Putin è una minaccia per il mondo intero. Non solo per quello occidentale. Non si pieghi la testa d… - riotta : I referendum per l'annessione alla Russia di Putin nei territori #Ucraina occupati, con le fosse comuni e la tortur… - grasderost : Putin mobilita e minaccia, ma il suo patto coi russi è spezzato - ranocchia3 : RT @laura_ceruti: Putin Minaccia e Conte se la prende con Zelensky!! Conte è pericoloso, sta con Putin, minaccia avversari con lo stesso li… -