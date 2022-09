L' ossessione sinistra di Enrico Letta | parla più di Ungheria che di bollette

(Di giovedì 22 settembre 2022) Qual è lo Stato più lungo d'Europa? L'. Deve essere davvero lunghissimo nei discorsi diche non fa che occuparsene, forse convinto di essere candidato non a Roma ma a Budapest, dove magari avrebbe qualche chance in più di giocarsela. Nei suoi proclami Urbi et Orbán il segretario dem nomina ossessivamente il leader ungherese, perfino più di quanto parli del tema che invece dovrebbe stare a cuore a lui e agli italiani, e cioè l'aumento delle. Negli ultimi 15 giorni il nome di Orbán è stato evocato nelle dichiarazioni pubbliche dila bellezza di 45 volte: in pratica, se non si riempie la bocca col premier dell'almeno tre volte al giorno,non può andare a letto sereno. Deve essere una prescrizione che gli ha dato il medico: si fidi, gli avrà ...

Il fascismo per la destra è un problema, ma per certaun'. "Il problema è l'antifascismo invece che diventare un patrimonio di tutta la nazione lo è diventato solo di una fazione. ...La leader di FdI ha detto di essere diventata ormai l'della, che lancerebbe delle provocazioni sperando forse in una reazione: 'Sanno che ho un carattere fumantino , però sto ... Enrico Letta, ossessione sinistra: parla più di Ungheria che di bollette La presidente di Fratelli d'Italia mette all'angolo la sinistra: "Va in giro per il mondo cercando di far alzare lo spread dopo aver creato un debito pubblico enorme" ...Tredici interminabili minuti di puro delirio. Tutto in diretta sulla tv di Stato e quindi tutto gentilmente offerto dai contribuenti ...