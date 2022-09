Kasia Smutniak | “Anche il diritto all’aborto è in pericolo È ora di scegliere da che parte stare”

(Di giovedì 22 settembre 2022) “Negli ultimi anni, mesi, giorni ho visto con i miei occhi quanto è facile perdere quei diritti che fino a poco fa davo per acquisiti. La libertà di scelta di chi sono, come vorrei essere, cosa fare del mio corpo, la possibilità di sognare il futuro migliore per i miei figli… tutto mi sembra in”. Inizia così un lungo post su Instagram doveprende posizione sul. Ad accompagnarlo un fotomontaggio con uno scatto del 1978, con una donna in piazza che mostra un cartello: “Abbiamo tutte abortito. Vogliamo il processo”. E, accanto, una foto di Emma Bonino del 2022,lei con un cartello tra le mani: “Abbiamo tutte abortito. Ora riil processo?”. Nel suo post l’attrice continua: “Basta vedere i fatti: la perdita del ...

Il 13 ottobre, come già annunciato, l'inaugurazione sarà affidata a Il Colibrì di Francesca Archibugi con Pierfrancesco Favino, e Berenice Bejo. Undici giorni di cinema, incontri e tappeti rossi all'Auditorium e in tanti altri luoghi della città compreso il Sacher di Nanni Moretti che ...