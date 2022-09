Il ruolo che i professori accademici non possono dimenticare (Di giovedì 22 settembre 2022) Ho più volte ricordato come il meccanismo delle nomine ai vertici delle istituzioni scientifiche del nostro paese, così come quello legato ai ruoli apicali in sanità, sia nelle mani di politici di ogni livello, nazionale o locale. Vi è tuttavia da ragionare anche in senso più ampio su come funzionino i meccanismi di reclutamento di quella che dovrebbe essere una fetta importante della nostra élite culturale in tutti i settori, ovvero del personale accademico da impegnarsi in ricerca e insegnamento, i principali compiti devoluti alle università pubbliche nel nostro paese. Ora credo che il modo migliore di introdurre il mio pensiero in merito sia quello di ricorrere alle parole risuonate in una prestigiosa sede che dista pochi passi dalla casa avita, ovvero nell’Aula Magna Storica dell’Università Federico II, il giorno 20 settembre 2022, durante la presentazione di un libro dedicato ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 22 settembre 2022) Ho più volte ricordato come il meccanismo delle nomine ai vertici delle istituzioni scientifiche del nostro paese, così come quello legato ai ruoli apicali in sanità, sia nelle mani di politici di ogni livello, nazionale o locale. Vi è tuttavia da ragionare anche in senso più ampio su come funzionino i meccanismi di reclutamento di quella che dovrebbe essere una fetta importante della nostra élite culturale in tutti i settori, ovvero del personale accademico da impegnarsi in ricerca e insegnamento, i principali compiti devoluti alle università pubbliche nel nostro paese. Ora credo che il modo migliore di introdurre il mio pensiero in merito sia quello di ricorrere alle parole risuonate in una prestigiosa sede che dista pochi passi dalla casa avita, ovvero nell’Aula Magna Storica dell’Università Federico II, il giorno 20 settembre 2022, durante la presentazione di un libro dedicato ...

