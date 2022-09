Higuain | ' Presto smetterò col calcio | ho vissuto 15 anni in modo innaturale'

(Di giovedì 22 settembre 2022) " Sto andando verso la fine della mia carriera, ne sono consapevole. Mi sto preparando mentalmente, e non solo, per il post ritiro: credo che non resterò nel mondo del, che mi ha fatto vivere ...

Parola di Gonzalo. L'ex bomber di Napoli, Juventus , Chelsea e Milan è stato intervistato da Tyc Sports, in occasione dell'approdo della nazionale argentina nell'ormai 'sua' Miami: " Non ...Intervista aPerè stata l'occasione di parlare del suo futuro e di alcuni temi che gli stanno particolarmente a cuore. Quando gli hanno chiesto se avesse già un piano per il suo ...L'ex bomber di Napoli e Juventus è stato intervistato da Espn, in occasione dell'approdo della Seleccion a Miami: "Non torno in Argentina, rimarrò a vivere negli Usa. E credo che resterò lontano dal p ...Gonzalo Higuain, attaccante dell'Inter Miami ed ex Napoli, ha parlato ai microfoni di ESPN : " Sto in un gran momento dal punto di vista sportivo e umano. Quando stai bene umanamente e mentalmente, è ...