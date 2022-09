Gas, cosa succederà dal primo ottobre (Di giovedì 22 settembre 2022) Dal primo ottobre l‘Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, adotterà nuove misure per calcolare gli importi della bolletta del gas. In particolare il calcolo del costo del gas del mercato tutelato sarà fatto sulla base del Psv italiano e non sul Ttf europeo e verrà fatto su base mensile e non su base trimestrale. È la nuova misura decisa dal governo in vista dei rincari delle bollette del gas che da ottobre potrebbero anche raddoppiare a causa dei costi vertiginosi di questa materia prima raggiunti negli scorsi mesi. Il rischio del raddoppio delle bollette del gas e il ricalcolo Arera Gas, fonte laprovinciadicomo.it“Nell’ipotesi di un ulteriore aumento delle tariffe, stante il prezzo medio unico nazionale attuale fino ai 70 centesimi di euro al kilowattora al primo ottobre, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Dall‘Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, adotterà nuove misure per calcolare gli importi della bolletta del gas. In particolare il calcolo del costo del gas del mercato tutelato sarà fatto sulla base del Psv italiano e non sul Ttf europeo e verrà fatto su base mensile e non su base trimestrale. È la nuova misura decisa dal governo in vista dei rincari delle bollette del gas che dapotrebbero anche raddoppiare a causa dei costi vertiginosi di questa materia prima raggiunti negli scorsi mesi. Il rischio del raddoppio delle bollette del gas e il ricalcolo Arera Gas, fonte laprovinciadicomo.it“Nell’ipotesi di un ulteriore aumento delle tariffe, stante il prezzo medio unico nazionale attuale fino ai 70 centesimi di euro al kilowattora al, ...

