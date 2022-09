**Elezioni: Calenda, 'su immigrazione modello Minniti, chiudere rotte clandestine'** (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Io sono per la massima durezza nell'interruzione delle rotte di migrazione clandestine, come ha fatto Minniti. Accordo con la guardia costiera libica, ovviamente cercando di migliorare le condizioni delle persone sorvegliando i campi". Così Carlo Calenda a Porta a Porta. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 settembre 2022) Roma, 22 set. (Adnkronos) - "Io sono per la massima durezza nell'interruzione delledi migrazione, come ha fatto. Accordo con la guardia costiera libica, ovviamente cercando di migliorare le condizioni delle persone sorvegliando i campi". Così Carloa Porta a Porta.

