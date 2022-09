Crisi Juve, le 12 fatiche di Allegri per riprendere la stagione (Di giovedì 22 settembre 2022) TORINO - Ora serve una prova di forza . Anzi, ne servono dodici . Tante sono le partite in programma tra il 2 ottobre e il 13 novembre, dodici gare che la Juve non può fallire. Che Max Allegri non può ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 settembre 2022) TORINO - Ora serve una prova di forza . Anzi, ne servono dodici . Tante sono le partite in programma tra il 2 ottobre e il 13 novembre, dodici gare che lanon può fallire. Che Maxnon può ...

EzioGreggio : La @juventusfc è in una crisi epocale: ai tifosi non resta che stare vicina alla squadra. L’elenco dei problemi vie… - Adnkronos : Crisi Juve e #Allegri, vola hashtag #StadiumVuoto. - sportli26181512 : Segna poco, non crea pericoli, Milik unico baluardo: così la Juve non fa più paura: Segna poco, non crea pericoli,… - Gazzetta_it : I numeri della crisi Juve: segna poco, non crea pericoli, ha solo Milik - Indo39646107 : RT @mirkonicolino: (#Corsport) La #Juve tradita - #Pogba e #DiMaria, i loro guai all'origine della crisi bianconera. Presi per garantire il… -