Calcio: Ranocchia annuncia ritiro'qualcosa in me s'è spento' (Di giovedì 22 settembre 2022) Una decisione arrivata dopo una lunga riflessione. Andrea Ranocchia il giorno dopo la sua rescissione contrattuale con il Monza, decide di lasciare il Calcio giocato. L'annuncio lo affida al profilo ...

carlolaudisa : Il saluto di Andrea #Ranocchia e’ un esempio. Lascia il #Monza e il calcio con un atto di onesta’. Tanti anni impor… - fanpage : Andrea Ranocchia ha rinunciato a quasi 2 anni di stipendio al Monza. Intascare soldi per non giocare lo avrebbe fat… - DiMarzio : Andrea #Ranocchia ha annunciato l'addio al calcio giocato - iburiedthedevil : Ma Andrea Ranocchia che annuncia il ritiro dal calcio? Non me l'aspettavo sinceramente - _Zimbo91 : Nello stesso giorno dell’addio al calcio giocato di Pandev, anche Ranocchia decide di ritirarsi ?? Grazie di tutto F… -