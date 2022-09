Atletica: Bolt ospite di Allianz Direct a Milano (Di giovedì 22 settembre 2022) Il campione olimpico Usain Bolt è stato ospite di Allianz Direct, compagnia assicurativa di cui è testimonial internazionale da tre anni. Bolt è stato ospite di Radio Deejay partecipando al noto programma Deejay chiama Italia condotto da Linus e Nicola Savino, dove i vincitori del concorso Allianz Direct, ”Direct like a Bolt”, hanno avuto la fortuna di incontrare il velocista giamaicano. Il corridore è stato poi accolto nel quartier generale del gruppo assicurativo-finanziario, dove ha trascorso del tempo con i dipendenti di Allianz Direct nella fantastica location di Dav Milano by Da Vittorio, che ha scelto proprio la Torre Allianz per il suo locale ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 settembre 2022) Il campione olimpico Usainè statodi, compagnia assicurativa di cui è testimonial internazionale da tre anni.è statodi Radio Deejay partecipando al noto programma Deejay chiama Italia condotto da Linus e Nicola Savino, dove i vincitori del concorso, ”like a”, hanno avuto la fortuna di incontrare il velocista giamaicano. Il corridore è stato poi accolto nel quartier generale del gruppo assicurativo-finanziario, dove ha trascorso del tempo con i dipendenti dinella fantastica location di Davby Da Vittorio, che ha scelto proprio la Torreper il suo locale ...

