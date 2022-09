Amici 22, scelte definitive per gli allievi: cosa è successo oggi (Di giovedì 22 settembre 2022) Per gli allievi di Amici 22 è tempo di scelte importanti. Cricca, Maddalena, Aaron, Federica e Niveo hanno deciso i professori a cui affidarsi nella scuola di Canale 5. Hanno valutato le proposte dei docenti e hanno comunicato in via ufficiale il loro pensiero. In seguito al Daytime di Amici andato in onda oggi 22 settembre 2022, le squadre sono complete e delineate. Amici 22: quale professore hanno scelto Cricca, Maddalena, Aaron, Federica e Niveo Nel Daytime odierno di Amici 22 gli allievi contesi da più professori hanno fatto la loro scelta. La ballerina Maddalena dopo aver incontrato i maestro Raimondo Todaro e Emanuel Lo, ha scelto di lavorare con quest'ultimo. Cricca, invece, dopo aver suscitato anche l'interesse di Arisa ha scelto di entrare ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 22 settembre 2022) Per glidi22 è tempo diimportanti. Cricca, Maddalena, Aaron, Federica e Niveo hanno deciso i professori a cui affidarsi nella scuola di Canale 5. Hanno valutato le proposte dei docenti e hanno comunicato in via ufficiale il loro pensiero. In seguito al Daytime diandato in onda22 settembre 2022, le squadre sono complete e delineate.22: quale professore hanno scelto Cricca, Maddalena, Aaron, Federica e Niveo Nel Daytime odierno di22 glicontesi da più professori hanno fatto la loro scelta. La ballerina Maddalena dopo aver incontrato i maestro Raimondo Todaro e Emanuel Lo, ha scelto di lavorare con quest'ultimo. Cricca, invece, dopo aver suscitato anche l'interesse di Arisa ha scelto di entrare ...

