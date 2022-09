AEW: E c’è subito uno sfidante per il neo-campione Jon Moxley (Di giovedì 22 settembre 2022) Come abbiamo potuto ammirare tutti, Jon Moxley si è laureato per la terza volta campione dei pesi massimi della AEW, battendo Bryan Danielson nelle finali del torneo indetto per l’occasione. Moxley non ha fatto in tempo a godersi il meritato successo, che subito un suo pretendente alla cintura è stato nominato durante l’evento Rampage “Grand Slam“, registrato subito dopo la puntata di AEW Dynamite. Chi sarà il prossimo avversario quindi? Proprio durante l’evento “Grand Slam“, è stata indetta una “Golden ticket battle royale”, per sancire l’avversario per la prima difesa titolata di Moxley il 18 Ottobre, durante la puntata di AEW Dynamite Tuesday night, in Cincinnati, Ohio. Come riportato da “F4WOnline”, il vincitore di questo “biglietto dorato” è stato Adam Page, che ha ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 22 settembre 2022) Come abbiamo potuto ammirare tutti, Jonsi è laureato per la terza voltadei pesi massimi della AEW, battendo Bryan Danielson nelle finali del torneo indetto per l’occasione.non ha fatto in tempo a godersi il meritato successo, cheun suo pretendente alla cintura è stato nominato durante l’evento Rampage “Grand Slam“, registratodopo la puntata di AEW Dynamite. Chi sarà il prossimo avversario quindi? Proprio durante l’evento “Grand Slam“, è stata indetta una “Golden ticket battle royale”, per sancire l’avversario per la prima difesa titolata diil 18 Ottobre, durante la puntata di AEW Dynamite Tuesday night, in Cincinnati, Ohio. Come riportato da “F4WOnline”, il vincitore di questo “biglietto dorato” è stato Adam Page, che ha ...

