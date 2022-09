Ucraina: Draghi, 'non possiamo rischiare catastrofe nucleare, essenziale demilitarizzare' (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “L'accordo sull'esportazione del grano ucraino è stato un momento di collaborazione importante tra le parti, per cui voglio ringraziare l'ONU, il Segretario Generale Guterres, la Turchia. Il nostro auspicio è che si possano raggiungere altri momenti di cooperazione, a partire dalla centrale nucleare di Zaporizhzhia. L'accesso alla centrale di una squadra di esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica rappresenta un passo avanti. Ora è essenziale arrivare a qualche forma di demilitarizzazione dell'area. Non possiamo rischiare la catastrofe nucleare”. Così il premier Mario Draghi in un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 settembre 2022) New York, 21 set. (Adnkronos) - “L'accordo sull'esportazione del grano ucraino è stato un momento di collaborazione importante tra le parti, per cui voglio ringraziare l'ONU, il Segretario Generale Guterres, la Turchia. Il nostro auspicio è che si possano raggiungere altri momenti di cooperazione, a partire dalla centraledi Zaporizhzhia. L'accesso alla centrale di una squadra di esperti dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica rappresenta un passo avanti. Ora èarrivare a qualche forma di demilitarizzazione dell'area. Nonla”. Così il premier Marioin un passaggio del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Palazzo di vetro dell'Onu a New York.

repubblica : Draghi a New York: 'Guerra in Ucraina: la nostra risposta alle autocrazie plasmerà il nostro futuro comune' - Linkiesta : Solo l’#Ucraina può decidere quale pace può essere accettabile, dice #Draghi da New York - davcarretta : Meloni promette di rinegoziare il Pnrr. Tajani dice che è impossibile. Salvini vuole cancellare sanzioni e smetter… - AdamoMiri6 : RT @Palazzo_Chigi: #UNGA, Draghi: L’unità dell’Unione Europea e dei suoi alleati è stata determinante per offrire all’Ucraina il sostegno d… - AdamoMiri6 : RT @Palazzo_Chigi: #UNGA, Draghi: La guerra in Ucraina ha ridisegnato la geografia energetica e il quadro geopolitico. L’Unione Europea è d… -