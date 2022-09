Schianto mortale in via Olio di lino | la vittima è Silvestre maniscalco di 58 anni

toscanamedianew : Tragico schianto in moto, muore giovane centauro - AntennaSud : Schianto tra auto e moto, tragedia sulla statale 16: muore centauro 36enne di Trani - romanoesaurito : RT @romatoday: Schianto tra bici e auto, muore ciclista di 59 anni - Antincivili : RT @romatoday: Schianto tra bici e auto, muore ciclista di 59 anni - bizcommunityit : Schianto tra bici e auto, muore ciclista di 59 anni -

Il Quotidiano del Molse

Incidente stradalea Besozzo. L'incidente è avvenuto nella notte tra martedì 20 e mercoledì ... Secondo quanto riporta Varese News , losi è verificato attorno all'1.30 in via Gorini, ...Unomicidiale a ridosso di un'auto, il cui conducente ha perso il controllo per un animale ... per risalire alle cause dello scontro. Alle operazioni hanno presenziato anche gli uomini ... Schianto mortale in Bulgaria, si attende il rientro di Angela in Molise - quotidianomolise.com Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Incidente stradale sulla statale, scontro auto-moto: muore ingegnere 36enne. Uno schianto micidiale: la violenza di quell'impatto e le lesioni, rivelatesi fatali, non hanno lasciato scampo ad ...