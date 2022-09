Lavinia Mauro | chi è la nuova tronista di Uomini e Donne

(Di mercoledì 21 settembre 2022)Frontera è nata a Roma nel 1996. Il suo profilo Instagram ufficiale è @. Suo padre è un avvocato, mentre sua madre è una nota imprenditrice, ha anche una sorella ingegnere a cui è estremamente legata. Nel breve video di presentazione girato per, Lavina ha raccontato di essere estremamente legata alla sua famiglia, specie a sua madre e a sua sorella, anche se con quest'ultima litiga spesso. Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni, tuttavia, ha confidato di non aver concluso gli studi,infatti studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali alla Luiss di Roma e che le mancano solamente sei esami per ottenere l'ambita laurea.: studi, lavoro e ...

...i linfonodi ingrossati"/ Fan preoccupati L'arrivo delle troniste Federica ea Uomini e Donne Il pubblico di Uomini e Donne aspettava l'arrivo delle troniste Federica Aversano e...Uomini e donne, la prima puntata presenta la neo tronista: le anticipazioni TV Ci siamo, il pomeriggio del 20 settembre 2022 dà il via alla nuova stagione TV di Uomini e donne, con la prima puntata in cui si tiene la presentazione della ...Scopriamo cosa andrà in onda nell'attesa puntata di Uomini e Donne di mercoledì 21 settembre: protagonisti Ida e Riccardo, Federica nuova tronista!Ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, abbandonò il programma perché non scelta. Affiancherà Lavinia Mauro sul trono. Prima di Totti, Noemi Bocchi ha amato un ex tronista di Uomini e Donne ...