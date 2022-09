Il messaggio di Adam Levine che nega di aver tradito Behati Prinsloo | ma…

(Di mercoledì 21 settembre 2022) A poche ore dalle dichiarazioni di Sumner Stroh, l’influencer che ha accusatodie avuto una relazione con lei, la voce dei Maroon 5 ha risposto pubblicamente. Lo ha fatto via Instagram, condividendo una stories in cuicategoricamente dila moglie, ma si prende alcune responsabilità. Vi raccomandiamo... Chi è Sumner Stroh, l'influencer che accusadila moglie con lei In un video TikTok, la donna ha mostrato i presunti messaggi fra lei e il cantante dei Maroon 5, sposato dal 2014 con la modella...

... 'Sono sicura che tutti conosciateLevine, io e lui ci siamo visti per circa un anno . Dopo aver smesso di parlargli per mesi, lui è tornato nella mia vita con questo: ' Domanda seria. ...L'influencer, condividendo gli screenshot della chat tra lei eLevine, ha mostrato unproprio sul bebè in arrivo. 'Sto per avere un bambino. Se è maschio vorrei chiamarlo Sumner. Per ... Adam Levine dei Maroon 5 ha tradito la moglie L'amante pubblica i messaggi e lui ammette: «Non lo farò mai pi (@tmdqa) September 20, 2022 Nelle ore successive anche altre due ragazze si sono fatte avanti denunciando messaggi simili. Adam Levine si è assunto la responsabilità di quanto ha scritto, ...Il cantante dei Maroon 5 risponde al gossip che lo vedrebbe alle prese con un flirt con una giovane modella Le ultime ore non sono state facili per Adam Levine, travolto da un improvviso scandalo che ...