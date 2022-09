Gazzetta – Napoli modello da seguire, Kvaratskhelia un crac ma hanno preso anche una ‘bestia’ (Di mercoledì 21 settembre 2022) Kim Min-jae e Kvicha Kvaratskhelia sono i due giocatori che il Napoli ha preso sul calciomercato e stanno incantando Serie A ed Europa. Dopo una stagione di polemiche, in cui gli stessi quotidiani hanno inserito il Napoli molto indietro, almeno in terza fascia, per la corsa scudetto, ora i giudizi stanno cambiando. C’è chi diceva che Kvaratskhelia era forte ma nel campionato georgiano, chi diceva che Kim non avrebbe mai e poi mai potuto sostituire Koulibaly. Kvaratskhelia in attacco con Haaland, la classifica dei migliori Under 23 d’Europa Kvaratskhelia e Kim: stelle del Napoli Invece ora dopo sette giornate di Serie A e due di Champions League, con un Napoli primo in entrambe le competizioni i conti sembrano tornare ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 21 settembre 2022) Kim Min-jae e Kvichasono i due giocatori che ilhasul calciomercato e stanno incantando Serie A ed Europa. Dopo una stagione di polemiche, in cui gli stessi quotidianiinserito ilmolto indietro, almeno in terza fascia, per la corsa scudetto, ora i giudizi stanno cambiando. C’è chi diceva cheera forte ma nel campionato georgiano, chi diceva che Kim non avrebbe mai e poi mai potuto sostituire Koulibaly.in attacco con Haaland, la classifica dei migliori Under 23 d’Europae Kim: stelle delInvece ora dopo sette giornate di Serie A e due di Champions League, con unprimo in entrambe le competizioni i conti sembrano tornare ...

LelloChiarello : RT @napolista: Gazzetta: il #Napoli è stato bravissimo nello scovare talenti, non sarebbe il caso di imitarlo? Osimhen, Anguissa, Kim, Kva… - napolista : Gazzetta: il #Napoli è stato bravissimo nello scovare talenti, non sarebbe il caso di imitarlo? Osimhen, Anguissa,… - napolista : Gazzetta: #Kim, #Kvara, il #Napoli ha saputo guardarsi attorno senza lasciarsi attrarre dall’affare a costo zero I… - NapoliCM : ???? Prima pagina La Gazzetta dello Sport: 'Kvara, il re del dribbling. Lentini: 'Mi assomiglia'' ???… -