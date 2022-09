Draghi all’Onu | “La guerra di Mosca contro Kiev è un attacco ai valori occidentali”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 21 settembre 2022) Pubblichiamo il testo integrale del discorso che il Presidente del Consiglio Mariointervenuto all’assemblea dell’Onu a New York. Signor Presidente, Signor Segretario Generale, Colleghi delegati, Signore e Signori, È un grandissimo onore per me essere qui oggi. L’Assemblea Generale è il luogo in cui il mondo si apre al dialogo e al confronto, elementi essenziali per una coesistenza pacifica fra Paesi. Come recita lo Statuto del 1945, l’obiettivo delle Nazioni Unite è “mantenere la pace e la sicurezza internazionale”, “promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli.” L’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia e le crisi che ne derivano – alimentare, energetica, economica – mettono a rischio i nostri ideali collettivi come raramente era accaduto dalla fine dellaFredda. Queste crisi si affiancano alle altre grandi ...