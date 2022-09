BALLANDO CON LE STELLE: MUGHINI-LUCARELLI FACCIA A FACCIA DOPO LA CONDANNA (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Milly Carlucci rafforzi la sicurezza, gli altri preparino i pop corn!”. Dagospia anticipa la notizia della CONDANNA di Giampiero MUGHINI per diffamazione ai danni di Selvaggia LUCARELLI. Il caso risale al 2021, quando la LUCARELLI aveva risposto alle critiche di MUGHINI. “Uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto che un mio articolo sul Fatto Quotidiano era sterco, che non ha passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene”. Un anno e mezzo più tardi MUGHINI è stato CONDANNAto per diffamazione alla LUCARELLI. La pena è stata convertita in una multa da 500 euro e in un risarcimento di 2.000 euro, oltre al pagamento delle spese legali. I due si troveranno ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 21 settembre 2022) “Milly Carlucci rafforzi la sicurezza, gli altri preparino i pop corn!”. Dagospia anticipa la notizia delladi Giampieroper diffamazione ai danni di Selvaggia. Il caso risale al 2021, quando laaveva risposto alle critiche di. “Uno che negli anni si è perfino chiesto cosa c’entrassero le mie tette col giornalismo, è stato rinviato a giudizio per aver scritto che un mio articolo sul Fatto Quotidiano era sterco, che non ha passato l’esame di terza media e altre gentilezze. Bene”. Un anno e mezzo più tardiè statoto per diffamazione alla. La pena è stata convertita in una multa da 500 euro e in un risarcimento di 2.000 euro, oltre al pagamento delle spese legali. I due si troveranno ...

GiusCandela : PREPARATE I POP CORN! GIAMPIERO MUGHINI CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AI DANNI DI SELVAGGIA LUCARELLI. DALL'8 OTTOBRE… - bubinoblog : BALLANDO CON LE STELLE: MUGHINI-LUCARELLI FACCIA A FACCIA DOPO LA CONDANNA - Goeland63 : RT @GiusCandela: PREPARATE I POP CORN! GIAMPIERO MUGHINI CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AI DANNI DI SELVAGGIA LUCARELLI. DALL'8 OTTOBRE SARANN… - nalesso_monica : @GiusCandela Mi sa che Ballando con le stelle, stia diventando sempre più reality già scritto! - ziaremedia : @Sirio9981 A parte qualche incertezze, un bel 10 ci sta! ???? chiamiamo milly carlucci per ballando con le stelle? ???????? -