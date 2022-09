Adinolfi sta con Putin: «Draghi all’Onu ha orrore del parere del popolo» (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il leader del popolo della Famiglia Mario Adinolfi all’attacco di Mario Draghi e in difesa di Vladimir Putin. In un tweet pubblicato prima del discorso alla nazione dello zar, Adinolfi parla dell’annuncio della consultazione nelle regioni occupate dalla Russia: «Lo chiamano ”referendum-farsa” perché sanno che la popolazione russofona nel Donbass preferisce staccarsi da Kiev. Dicono che dobbiamo dare armi a Zelensky, affondare la nostra economia, per amore della democrazia. Ma la calpestano. Draghi all’Onu ha orrore del parere del popolo». Adinolfi corre alle elezioni del 25 settembre: è candidato con Alternativa per l’Italia. September 21, 2022 su Open Leggi anche: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 21 settembre 2022) Il leader deldella Famiglia Marioall’attacco di Marioe in difesa di Vladimir. In un tweet pubblicato prima del discorso alla nazione dello zar,parla dell’annuncio della consultazione nelle regioni occupate dalla Russia: «Lo chiamano ”referendum-farsa” perché sanno che la popolazione russofona nel Donbass preferisce staccarsi da Kiev. Dicono che dobbiamo dare armi a Zelensky, affondare la nostra economia, per amore della democrazia. Ma la calpestano.hadeldel».corre alle elezioni del 25 settembre: è candidato con Alternativa per l’Italia. September 21, 2022 su Open Leggi anche: ...

