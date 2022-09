Wjinaldum | ' ' Grazie ai tifosi della Roma | mi spiace ma tornerò' '

ciccia61 : RT @ilRomanistaweb: ?? VIDEO - #Wjinaldum: 'Le ultime settimane ero molto triste, grazie per il supporto' Il centrocampista sui social: 'Ho… - ilRomanistaweb : ?? VIDEO - #Wjinaldum: 'Le ultime settimane ero molto triste, grazie per il supporto' Il centrocampista sui social:… -

Il Romanista

Georginioha pubblicato sul suo profilo Instagram questo video di saluto a tutti i tifosi con una menzione speciale per quelli della ...Al riposo la Roma in vantaggioal gol di Cristante e il punteggio parziale le sta pure ... Alla mezz'ora passata da 4 minuti Zaniolo lascia il posto ae a quel punto è chiaro che Mou ... VIDEO - Wjinaldum: "Le ultime settimane ero molto triste, grazie per il supporto" Il centrocampista olandese rompe il silenzio a un mese dall'infortunio alla tibia che lo terrà lontano dal campo fino a gennaio: "Grazie per il vostro supporto, mi dà la forza per lavorare" ...Il centrocampista ha dedicato ai fan un messaggio sui social, confermando di avere come obiettivo quello di tornare il più presto possibile.