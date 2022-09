Politano, il problema alla caviglia non dovrebbe essere grave (Di martedì 20 settembre 2022) Niente di grave, ma Politano è uscito claudicante nel finale di San Siro. Nel dopopartita ha commentato lui stesso l'infortunio, facendo un po’ preoccupare i tifosi del Napoli: “Ho un piccolo problema alla caviglia, l’ho messa male a terra e si è girata. Adesso vediamo nei prossimi giorni”. Una forte storta, ma le parole del calciatore hanno alzato l’allarme. Per fortuna, la problematica si è ridimensionata, tanto che Politano ha risposto alla convocazione con la nazionale, anche se le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Roberto Mancini: “Politano sta abbastanza bene”, ha detto l’allenatore. Sospiro di sollievo, quindi, perchè fortunatamente non è sicuramente un infortunio grave. ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 20 settembre 2022) Niente di, maè uscito claudicante nel finale di San Siro. Nel dopopartita ha commentato lui stesso l'infortunio, facendo un po’ preoccupare i tifosi del Napoli: “Ho un piccolo, l’ho messa male a terra e si è girata. Adesso vediamo nei prossimi giorni”. Una forte storta, ma le parole del calciatore hanno alzato l’rme. Per fortuna, latica si è ridimensionata, tanto cheha rispostoconvocazione con la nazionale, anche se le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. Roberto Mancini: “sta abbastanza bene”, ha detto l’allenatore. Sospiro di sollievo, quindi, perchè fortunatamente non è sicuramente un infortunio. ...

