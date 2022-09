Pamela Prati entra al GF Vip, la stoccata di Eliana Michelazzo fa scalpore (FOTO) (Di martedì 20 settembre 2022) Come tutti i fan del GF Vip avranno avuto modo di vedere, ieri sera è stata trasmessa la prima messa in onda del reality show di Alfonso Signorini, che ha segnato il ritorno in tv di Pamela Prati. La showgirl ha varcato la soglia della porta rossa generando molto sgomento. Il suo ingresso, chiaramente, era L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di martedì 20 settembre 2022) Come tutti i fan del GF Vip avranno avuto modo di vedere, ieri sera è stata trasmessa la prima messa in onda del reality show di Alfonso Signorini, che ha segnato il ritorno in tv di. La showgirl ha varcato la soglia della porta rossa generando molto sgomento. Il suo ingresso, chiaramente, era L'articolo proviene da KontroKultura.

trash_italiano : Più che l'entrata di Pamela Prati ed Elenoire Ferruzzi al #GFVIP, io ho bisogno di vedere come Barbara parlerà di l… - trash_italiano : NECESSITO UN PAMELA PRATI VS ELENOIRE FERRUZZI #GFVIP - trash_italiano : SI INIZIA CON IL RITORNO DI PAMELA PRATI #GFVIP - lauradeidda6 : Pamela prati già sclerando per i guanti. Io già adoro tutto ciò #gfvip - Antonio250394 : RT @ilMenestrelloh: Era il 2019. Pensavi soltanto a Pamela Prati e Mark Caltagirone. Eri felice e non lo sapevi. #gfvip -