LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: prova d’appello per Rodini-Cesarini nei ripescaggi (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali di Canottaggio 2022. A Racice (Repubblica Ceca) sarà ancora tempo di batterie, ripescaggi e preliminary race, con sette equipaggi azzurri a caccia dei pass utili per l’accesso a semifinali e finali. Si parte alle 9.30 con il paraCanottaggio, per poi proseguire fino alle 13.15 circa con la preliminary race dell’otto femminile. Per l’Italia sarà subito in gara Giacomo Perini nella categoria PR1 di paraCanottaggio (terza batteria). Sempre nel paraCanottaggio sono già in finale e sicure della medaglia (tre gli equipaggi al via) Ludovica Tramontin e Greta Elizabeth Muti che disputeranno la ... Leggi su oasport (Di martedì 20 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti nelladella terza giornata deidi. A Racice (Repubblica Ceca) sarà ancora tempo di batterie,e preliminary race, con sette equipaggi azzurri a caccia dei pass utili per l’accesso a semifinali e finali. Si parte alle 9.30 con il para, per poi proseguire fino alle 13.15 circa con la preliminary race dell’otto femminile. Per l’Italia sarà subito in gara Giacomo Perini nella categoria PR1 di para(terza batteria). Sempre nel parasono già in finale e sicure della medaglia (tre gli equipaggi al via) Ludovica Tramontin e Greta Elizabeth Muti che disputeranno la ...

