Juventus | Ranieri | “I giocatori sembrano impauriti Strano per una squadra di Allegri”

"Quello che si vede è che i giocatori della Juve non hanno gioia, sembrano impauriti. E' Strano vedere una squadra di Allegri così, ma è sempre difficile dare giudizi". Queste le parole di Claudio Ranieri, intervenuto al telefono durante la cerimonia del premio nazionale di calcio 'MM7' dedicato al ricordo di Mario Mariozzi, andato in scena ad Affile, in provincia di Roma, sul momento della Juventus e del calcio italiano in genere: "Oggi c'è una mancanza di talenti. Chi calcisticamente nasce adesso deve abituarsi ai ritmi di oggi. I talenti non nascono sempre, ma è così anche nelle altre nazioni", ha aggiunto.

