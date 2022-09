Juve, Pavard è un obbligo: le ultime | Primapagina (Di martedì 20 settembre 2022) 2022-09-20 21:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Benjamin Pavard è un nome che torna di moda per la Juventus, che prima o poi dovrà iniziare a mettere mano seriamente al reparto dei terzini. Il problema è evidente da almeno due stagioni, e su questo sito lo abbiamo segnalato in tempi non sospetti. Il numero ridotto, la qualità e l’età degli esterni bassi attuali limitano anche le scelte e i moduli utilizzabili, come ha ammesso anche Allegri nella chiacchierata con Sconcerti: “Abbiamo problemi di spinta sulle fasce laterali. Non posso più chiedere a giocatori che hanno corso per tutta la vita di continuare a fare l’intera fascia. Se a Cuadrado chiedo di fare l’ala, sa farla ancora benissimo. Ma non posso più chiedergli di fare sempre due ruoli”. LA CONFESSIONE – Pavard ... Leggi su justcalcio (Di martedì 20 settembre 2022) 2022-09-20 21:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Benjaminè un nome che torna di moda per lantus, che prima o poi dovrà iniziare a mettere mano seriamente al reparto dei terzini. Il problema è evidente da almeno due stagioni, e su questo sito lo abbiamo segnalato in tempi non sospetti. Il numero ridotto, la qualità e l’età degli esterni bassi attuali limitano anche le scelte e i moduli utilizzabili, come ha ammesso anche Allegri nella chiacchierata con Sconcerti: “Abbiamo problemi di spinta sulle fasce laterali. Non posso più chiedere a giocatori che hanno corso per tutta la vita di continuare a fare l’intera fascia. Se a Cuadrado chiedo di fare l’ala, sa farla ancora benissimo. Ma non posso più chiedergli di fare sempre due ruoli”. LA CONFESSIONE –...

