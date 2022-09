Giulia Salemi | dopo la puntata succede l’immaginabile | Tensione a mille in studio | “C’è aria di confronto”

(Di martedì 20 settembre 2022) La neo-conduttriceè già un argomento caldissimo nel microcosmo del “GF Vip”: l’esordio ha creato effetti imprevisti.(fonte youtube)L’esordio in prima serata diha creato un eco mediatico non indifferente. L’ex gieffina ha infatti ricevuto il suo battesimo del fuoco in Mediaset grazie al nuovo ruolo di monitoraggio dei social nel parterre del “GF Vip 7”, la cui serata inaugurale ha avuto luogo lunedì 19 settembre. Mentre il fidanzato Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge gestiscono lo spin-off “GF Vip Party”, alla bella italo-persiana è stato offerto un ruolo di enorme rilievo. Alfonso Signorini ha presentato il format sotto una veste rinnovata: oltre ad una Casa nuova di zecca, il conduttore ha aggiustato il tiro anche per quanto ...

GrandeFratello : Giulia Salemi sarà dei nostri in questa grande avventura di #GFVIP! Dai Trending Topic ai vostri commenti... quest'… - GrandeFratello : La Casa di #GFVIP riapre? E allora torna #GFVIPPARTY! ?? Tra gli ospiti di stasera: Alfonso Signorini, Sophie Codego… - IlContiAndrea : Giulia Salemi e l’incredibile somiglianza con Occhi di Gatto! Brava, ottimo omaggio #GFvip - SyssyGiu : RT @adorototale: Alcuni dei tweet più belli su Giulia Salemi??? #PRELEMI #GFvip - crazylo91591062 : RT @pojd01: giulia salemi che legge i tweet sull’# saltando gli insulti all’elfo, bestemmie, insulti alle opinioniste #GFvip https://t.co… -

... mentre la bellissima, proveniente dal mondo social, porta una ventata di freschezza. Gli eventi principali della prima puntata Signorini, dopo aver presentato i primi protagonisti di ...Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. Tante le novità in studio, tra cui la presenza di. Il suo ingresso ha letteralmente conquistato il pubblico italiano. L'influencer ha indossato un meraviglioso look firmato Saint Laurent.al Grande Fratello Vip...La neo-conduttrice Giulia Salemi è già un argomento caldissimo nel microcosmo del "GF Vip": l'esordio ha creato effetti imprevisti.Durante il primo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, come di tradizione, sono entrati in casa 15 nuovi protagonisti di questa stagione. Tra questi vi è anche la conduttrice italiana Patrizia Ro ...