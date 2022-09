Di Gennaro: “Il Milan non meritava la sconfitta col Napoli” (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex calciatore e commentatore televisivo Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Maracanà’. Si è soffermato, in particolare, su Milan-Napoli e sulla vittoria degli azzurri allo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano: “Mi complimento con i due allenatori, è stata una partita da Premier. Ho visto due squadre che volevano vincere, al Milan brucia ma la prestazione rimane. Il Napoli è ancora più quadrata dello scorso anno e motivata. Ha vari moduli da poter fare Spalletti, vedi anche i giocatori offensivi”. “Il gol di Simeone? Ci sta, ma non ho visto grandi crepe difensive del Milan. Il pareggio ci stava, ha vinto il Napoli ma il Milan giocando così ne vincerà tante. Sono le due squadre più ... Leggi su napolipiu (Di martedì 20 settembre 2022) L’ex calciatore e commentatore televisivo Antonio Diè intervenuto ai microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Maracanà’. Si è soffermato, in particolare, sue sulla vittoria degli azzurri allo stadio “Giuseppe Meazza” dio: “Mi complimento con i due allenatori, è stata una partita da Premier. Ho visto due squadre che volevano vincere, albrucia ma la prestazione rimane. Ilè ancora più quadrata dello scorso anno e motivata. Ha vari moduli da poter fare Spalletti, vedi anche i giocatori offensivi”. “Il gol di Simeone? Ci sta, ma non ho visto grandi crepe difensive del. Il pareggio ci stava, ha vinto ilma ilgiocando così ne vincerà tante. Sono le due squadre più ...

