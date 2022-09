Comune di Grottammare: Concorso per 1 Istruttore Informatico (Di martedì 20 settembre 2022) Il Comune di Grottammare ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come Istruttore Informatico, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali. Bando di Concorso E' indetto Concorso pubblico, per soli esami, per l'assunzione di un Istruttore Informatico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali. Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell'ente: http://www.Comune.Grottammare.ap.it/ - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di Concorso. Requisiti ed ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 20 settembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali. Bando diE' indettopubblico, per soli esami, per l'assunzione di un, categoria C, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali. Il bando integrale, contenente modalità e requisiti per la partecipazione, è reperibile presso il sito istituzionale dell'ente: http://www..ap.it/ - nella sezione amministrazione trasparente - bandi di. Requisiti ed ...

US_Grottammare : Allerta meteo per vento. Avvertenze e numeri utili. - US_Grottammare : MARCHE STORIE-Erminia…una storia tra cielo e terra! - US_Grottammare : BENTORNATI IN BIBLIOTECA! - andreamariani74 : Grato al comune @US_Grottammare per avermi insegnato che se non residente la #tari tassa rifiuti è inversamente pro… - mascalzonesbt : Utes, prosegue con successo la collaborazione con il Comune di Grottammare - -