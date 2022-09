WTA Parma 2022: assegnate a Maria Sakkari, Elisabetta Cocciaretto e Matilde Paoletti le wild card (Di lunedì 19 settembre 2022) Durante la conferenza stampa di presentazione del torneo, sono state annunciate ufficialmente le wild card per il tabellone principale del WTA 250 di Parma 2022, in programma da sabato 24 settembre a sabato 1° ottobre sui campi in terra rossa del Tennis Club Parma. Spicca inevitabilmente il nome di Maria Sakkari, numero 6 al mondo con un best ranking di n.3 toccato in questa stagione. La 27enne greca diventa così la prima testa di serie del seeding emiliano e la naturale favorita per la vittoria finale della manifestazione. Gli altri due inviti, decisi dalla Federazione Italiana Tennis, sono stati assegnati alle giovani azzurre Elisabetta Cocciaretto e Matilde Paoletti. La marchigiana classe 2001, dopo ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Durante la conferenza stampa di presentazione del torneo, sono state annunciate ufficialmente leper il tabellone principale del WTA 250 di, in programma da sabato 24 settembre a sabato 1° ottobre sui campi in terra rossa del Tennis Club. Spicca inevitabilmente il nome di, numero 6 al mondo con un best ranking di n.3 toccato in questa stagione. La 27enne greca diventa così la prima testa di serie del seeding emiliano e la naturale favorita per la vittoria finale della manifestazione. Gli altri due inviti, decisi dalla Federazione Italiana Tennis, sono stati assegnati alle giovani azzurre. La marchigiana classe 2001, dopo ...

