Un welfare più familiare e più dignità nel lavoro (Di lunedì 19 settembre 2022) La prima proposta di legge che presenterò in Parlamento sarà una riforma per un welfare più vicino ai bisogni delle famiglie e un mercato del lavoro più flessibile all’ingresso e inclusivo per giovani, donne e over 50 che hanno perso il lavoro. Quali sono i problemi sociali più gravi? Le famiglie non riescono più a far fronte a tutte le esigenze di cura, di bambini e anziani, e a conciliare queste attività con i tempi lavorativi, non solo quelle svantaggiate. A volte, soprattutto le donne, sono costrette a scegliere fra famiglia e lavoro, perché magari costa di più l’asilo nido o il servizio di assistenza di quanto reddito aggiuntivo possa portare un secondo stipendio. Sugli asili nido si sta programmando un intervento, ma non è sufficiente e non è l’unico lavoro di cura a cui sono dedicate spesso le ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 settembre 2022) La prima proposta di legge che presenterò in Parlamento sarà una riforma per unpiù vicino ai bisogni delle famiglie e un mercato delpiù flessibile all’ingresso e inclusivo per giovani, donne e over 50 che hanno perso il. Quali sono i problemi sociali più gravi? Le famiglie non riescono più a far fronte a tutte le esigenze di cura, di bambini e anziani, e a conciliare queste attività con i tempi lavorativi, non solo quelle svantaggiate. A volte, soprattutto le donne, sono costrette a scegliere fra famiglia e, perché magari costa di più l’asilo nido o il servizio di assistenza di quanto reddito aggiuntivo possa portare un secondo stipendio. Sugli asili nido si sta programmando un intervento, ma non è sufficiente e non è l’unicodi cura a cui sono dedicate spesso le ...

CarloCalenda : Per potenziare, in via prioritaria, il welfare delle fasce più deboli della popolazione, proponiamo di azzerare la… - AndreaOrlandosp : Ho firmato proposta Dpcm che stanzia 2,6 mlrd di euro a Regioni per Piano nazionale per la non autosufficienza. Ris… - pietroraffa : E se nel 2018 il 44% degli elettori era a favore di un accesso alla cittadinanza più facile per i figli degli immig… - AnffasModica : RT @forumterzosett: Chiediamo alle forze politiche di investire di più in welfare per migliorare le condizioni di vita e garantire a tutti… - PBicchielli : La prima #propostadilegge che presenterò in Parlamento sarà una riforma per un #welfare più vicino ai bisogni delle… -