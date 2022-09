Soleil Sorge risponde alle polemiche di Davide Silvestri e gli fa una proposta (Di lunedì 19 settembre 2022) Soleil Sorge stasera ha iniziato ufficialmente il GF VIP PARTY insieme a Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non si è risparmiata e ha voluto rispondere alle accuse di Davide Silvestri. La polemica del secondo classificato del Grande Fratello Vip 6 Ospite di Giada De Miceli nella trasmissione “Non succederà più“, in onda su Radio Radio ha dichiarato di aver scritto all’influencer italoamericana, ma lei non gli avrebbe mai risposto. L’ex di Vivere sarebbe rimasto parecchio deluso dal comportamento della sua ex compagna di avventure. Ma le cose starebbero diversamente a quanto ha affermato la conduttrice del GF VIP PARTY. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Soleil Sorge ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 19 settembre 2022)stasera ha iniziato ufficialmente il GF VIP PARTY insieme a Pierpaolo Pretelli. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip non si è risparmiata e ha volutoreaccuse di. La polemica del secondo classificato del Grande Fratello Vip 6 Ospite di Giada De Miceli nella trasmissione “Non succederà più“, in onda su Radio Radio ha dichiarato di aver scritto all’influencer italoamericana, ma lei non gli avrebbe mai risposto. L’ex di Vivere sarebbe rimasto parecchio deluso dal comportamento della sua ex compagna di avventure. Ma le cose starebbero diversamente a quanto ha affermato la conduttrice del GF VIP PARTY. Potrebbe interessarti: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7...

