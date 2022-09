"Neanche una volta in due anni": Meloni definitiva, come umilia Letta (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorgia Meloni è stata ospite in studio a Quarta Repubblica, la trasmissione di Rete4 condotta da Nicola Porro. La leader di Fratelli d'Italia è partita dalle recenti dichiarazioni di Enrico Letta, secondo cui la sinistra negli ultimi dieci anni quando ha governato ha dovuto rimediare ai “casini” combinati dalla destra nel 2011. “Vediamo quanto li ringrazieranno gli italiani per il lavoro straordinario, sento dire a Letta cose abbastanza ridicole”, ha dichiarato la Meloni. “Stanno giocando a dire che noi non siamo in grado di governare - ha aggiunto - mettono in mezzo i poteri internazionali, loro ormai sono convinti che non gli serva avere il consenso degli italiani perché più interessati alla protezione di alcuni poteri. Io sono presidente dei conservatori europei da due ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Giorgiaè stata ospite in studio a Quarta Repubblica, la trasmissione di Rete4 condotta da Nicola Porro. La leader di Fratelli d'Italia è partita dalle recenti dichiarazioni di Enrico, secondo cui la sinistra negli ultimi dieciquando ha governato ha dovuto rimediare ai “casini” combinati dalla destra nel 2011. “Vediamo quanto li ringrazieranno gli italiani per il lavoro straordinario, sento dire acose abbastanza ridicole”, ha dichiarato la. “Stanno giocando a dire che noi non siamo in grado di governare - ha aggiunto - mettono in mezzo i poteri internazionali, loro ormai sono convinti che non gli serva avere il consenso degli italiani perché più interessati alla protezione di alcuni poteri. Io sono presidente dei conservatori europei da due ...

