Le polemiche per la fiamma tricolore sul casco di Ganna | VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) La prestazione sull’asfalto della prova mondiale e cronometro a Wollongong, in Australia, è stata una delle peggiori della sua carriera da ciclista. Questa volta, infatti, Filippo Ganna non è riuscito a ripetere le prestazioni a cui ha abituato il pubblico italiano e ha concluso la sua gara “solamente” al 7° posto. Un evento più unico che raro, visto che il 26enne di Verbania è da anni ai vertici della specialità (anche su pista). Ma l’attenzione di molti si è concentrata sul disegno presente sul casco indossato dal talento del ciclismo italiano, con quel simbolo che ha ricordato da vicino la “fiamma” tricolore. L’arrivo di Ganna al mondiale a crono di #Wollogong2022, che peccato Pippo ma sappiamo che tornerai ancora più forte!!!! #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/mVO6ZyxX1X — Eurosport IT ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) La prestazione sull’asfalto della prova mondiale e cronometro a Wollongong, in Australia, è stata una delle peggiori della sua carriera da ciclista. Questa volta, infatti, Filipponon è riuscito a ripetere le prestazioni a cui ha abituato il pubblico italiano e ha concluso la sua gara “solamente” al 7° posto. Un evento più unico che raro, visto che il 26enne di Verbania è da anni ai vertici della specialità (anche su pista). Ma l’attenzione di molti si è concentrata sul disegno presente sulindossato dal talento del ciclismo italiano, con quel simbolo che ha ricordato da vicino la “. L’arrivo dial mondiale a crono di #Wollogong2022, che peccato Pippo ma sappiamo che tornerai ancora più forte!!!! #EurosportCICLISMO pic.twitter.com/mVO6ZyxX1X — Eurosport IT ...

