GdS – Inter | il rinnovo di Skriniar e tutti i nodi in difesa | la Borsa di Pedullà

Marotta alle prese con il delicato rinnovo del difensore slovacco, un pilastro che condiziona tutte le strategie nerazzurre. E De Vrij… Milan Skriniar è un capitolo a parte, ma che inevitabilmente condiziona le mosse di mercato dell'Inter al centro della difesa. La deadline prevede una strategia chiara: concentrazione totale sul difficile impegno di Udine, poi la sosta per le Nazionale è una scorciatoia – sulla carta un alleato – per stringere i tempi. L'Inter sa che trattare con Skriniar quando siamo a poco più di 9 mesi dalla scadenza equivale a fare un giro sulle montagne russe. Certo, puoi tornare giù sano, salvo e con l'obiettivo raggiunto, ma anche restare in sospeso o in ...

