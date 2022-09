Elezioni | Renzi vuole la sfida a 4 | “Serve un confronto pubblico in tv”

fattoquotidiano : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” - petergomezblog : Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un porta… - petergomezblog : Renzi e la campagna elettorale con il jet privato, è polemica: “Con un volo ha inquinato più di una persona in un a… - paolo_r_2012 : RT @petergomezblog: Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da chi gli italiani hanno imparato a conoscere come un portavoce… - tranchi77 : RT @fattoquotidiano: Elezioni, Scarpinato replica a Renzi: “Vengo diffamato da un portavoce prezzolato d’interessi di potenze straniere” ht… -

...piene di politici a raccontarci altre piccole bugie davanti ai risultati ufficiali delle...e Calenda senza Draghi come premier, senza la sua agenda e forse senza nemmeno il suo voto ci ...'A pochi giorni dallepolitiche nazionali del 25 settembre,che sino ad oggi non si era mai occupato della mia persona, ha sferrato un attacco nei miei confronti replicando insinuazioni calunniose e prive di ...Matteo Renzi è uno dei politici di spicco degli ultimi vent'anni: ex sindaco di Firenze ed ex premier, è oggi leader di Italia Viva.ROMA (ITALPRESS) – “Sono i numeri e non io a dire che il reddito di cittadinanza è uno scandalo e un fallimento. Non solo non contrasta ...