“Vite in pericolo”. La folla per i funerali della Regina fa scattare l'allarme (Di domenica 18 settembre 2022) allarme sicurezza per i funerali della Regina Elisabetta in programma domani a Londra. "Fonti governative - riporta il quotidiano britannico Daily Mail - affermano che il piano elaborato da Transport of London, la municipalizzata che gestisce bus e metropolitane, prevede l'arrivo di una folla che potrebbe diventare così grande da mettere in pericolo la vita le persone". Una folla difficile da gestire. Così i capi dei trasporti stanno esortando le persone a non mettersi in viaggio per Londra. Mentre milioni di persone si preparano a visitare la capitale del Regno Unito per il funerale della sovrana deceduta l'8 settembre scorso. La polizia ha messo in campo una task force di diecimila agenti, di cui duemila provenienti da altre città del Regno, ... Leggi su iltempo (Di domenica 18 settembre 2022)sicurezza per iElisabetta in programma domani a Londra. "Fonti governative - riporta il quotidiano britannico Daily Mail - affermano che il piano elaborato da Transport of London, la municipalizzata che gestisce bus e metropolitane, prevede l'arrivo di unache potrebbe diventare così grande da mettere inla vita le persone". Unadifficile da gestire. Così i capi dei trasporti stanno esortando le persone a non mettersi in viaggio per Londra. Mentre milioni di persone si preparano a visitare la capitale del Regno Unito per il funeralesovrana deceduta l'8 settembre scorso. La polizia ha messo in campo una task force di diecimila agenti, di cui duemila provenienti da altre città del Regno, ...

tempoweb : #ReginaElisabetta, allarme sicurezza per i funerali: “Troppa folla, pericolo per le persone” #queenelizabeth… - jendoof : RT @LMonstersITA: “Scusate, non riesco a finire lo show, non voglio mettere le vostre e le nostre vite in pericolo, quindi andate a casa e… - LMonstersITA : “Scusate, non riesco a finire lo show, non voglio mettere le vostre e le nostre vite in pericolo, quindi andate a c… - FabiolaDessi : RT @Comuneperugia: #Allertameteo È stato diramato l’avviso di allerta meteo diffuso dalla Protezione Civile regionale che terminerà il 18… - infoitinterno : Lo sfogo di Bakayoko: “La polizia ha messo le nostre vite in pericolo, è inaccettabile” -